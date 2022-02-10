Bursit Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Omuz ve diz bölgesinde iltihaplanma ile kendini gösteren bursit, özellikle ağrılar sebebi ile hastaların hareket kabiliyetini kısıtlamakta ve günlük yaşamlarını olumsuz bir biçimde etkilemektedir.

Konu ile ilgili açıklama yapan Op. Dr. İhsan Ramadan, bursit hakkında önemli bilgiler paylaştı. Erken teşhis edildiği zaman uygun tedavi yöntemleri ile ağrıları ve hareket kısıtlamasının ortadan kalktığını aktaran Ramadan, bursit hastalığı ile ilgili şöyle dedi: ''Vücudun çeşitli eklem yerlerinde ve kemiklerin üzerinde synovial bursa ya da bursa denilen içi sıvı dolu kesecikler bulunmaktadır. Kemiklerin üzerini kaplayan bursanın görevi kemik uçlarının sürtünmesini önlemektir. Bu keseciklerin iltihaplanması bursit hastalığı nedir sorusunun da cevabıdır. Genellikle omuz, kalça ve dirsek kemiklerinde görülen bursit sıklıkla hareket eden eklemlerin yer aldığı diz, ayak bileği ve topuklarda da görülmektedir.''

Bursite yol açan nedenleri aktaran Ramadan, zorlayıcı hareketlerin başta geldiğini ifade ederek, ''Sürekli yere doğru eğilmek dizde bursit ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Masa başında çalışanlarda ise dirsekte bursit görülebilmektedir. Tenis gibi spor aktiviteleri sırasında ise ısınmamak ve zorlayıcı hareketleri tekrarlamak hem dirsekte hem de omuzda bursit oluşmasına neden olabilmektedir. Bursit, nadir de olsa farklı nedenlerden de kaynaklanabilmektedir. Kan ve böbrek hastalıkları, ileri yaşta olmak, liflerin yırtılmasına neden olan bazı antibiyotik ve ilaçların kullanımı da bursite neden olabilmektedir'' dedi.

TROKANTERİK BURSİT NEDİR?

Trokanterik bursitin ne olduğuna dair açıklama yapan Ramadan, şunları söyledi: ''Trokhanter, kalça kemiğinin dış kısmına verilen isimdir. Synovial bursa ise bu kemiğe çok yakın bir konumda bulunmaktadır. Kalça bursit olarak da bilinen trokanterik bursit, kalçanın dış kısmındaki bursanın iltihaplanmasıdır. Kalçada bursit, bu bölgede görülen yanma ve ağrılarla karakterizedir.''

TENDİNİT NEDİR?

''Kasların kemiğe bağlamasını sağlayan, kemik ve kas arasında uzanan ve kemiğe göre daha yumuşak olan dokulara tendon adı verilmektedir'' diyen Ramadan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tendonit ya da tendinit ise bu tendonların iltihaplanması hastalığıdır. Her yaşta görülebilen tendinit en çok dirsek, bilek ve uyluk bölümlerinde ortaya çıkmaktadır. Aktif olarak spor faaliyetlerinde bulunanlar ve kaslarındaki esnekliği yitirmeye başlayan ileri yaşta bireyler risk grubunda bulunmaktadır.''

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bursitin şiddetine ve türüne göre semptomların kişiden kişiye değiştiğini söyleyen uzman isim belirtileri şöyle sıraladı: ''Hareket ve basınçla birlikte artan ağrı, bursitin olduğu bölgede şişkinlik ve hassasiyet, ısı artışı ve kızarıklıklar, hareket kabiliyetinde azalma ve enfeksiyon nedeniyle yüksek ateş.''

Bursitin özel olarak görüldüğü bölgelerde farklı belirtilerin meydana geldiğini söyleyen Ramadan, ''Örneğin, dizde bursit olarak da bilinen prepatellar bursit dizi bükmeyi, dirsekte bursit olarak da bilinen olekranon bursit ise dirsek hareketlerini zorlaştırmaktadır. Kalça eklemini etkileyen iliopsoas bursit ve trokanterik bursitte ise hastalar yürümekte güçlük çekebilmektedir. Subakromial bursit ise omuzu etkileyerek lokalize ağrıya neden olmaktadır. Bu belirtilere göre fiziksel muayene, kan testleri ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile bursit tanısı konmaktadır'' dedi.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bursit tedavisinin hastalığın yerine ve şiddetine göre planlandığının altını çizen Ramadan, ''İltihaplanma görülen bölge erken evrede teşhis edildiği takdirde istirahatle tedavi edilirken şiddetli vakalarda bu iltihap antibiyotikler ve ağrı kesicilerle birlikte tedavi edilebilmektedir. Bursit tedavisinde kullanılan ilaçlar mutlaka doktor kontrolünde ve düzenli olarak alınmalıdır. İlaçlı tedaviden önce ise tüm eklem ve kas hastalıklarında olduğu gibi hastalara istirahat önerilmektedir. Bursitin görüldüğü bölgelerde basınç oluşturacak hareketlerden kaçınmak ve travmalara karşı korumak önemli noktalardan biridir. İstirahatle birlikte genellikle birkaç hafta içinde iyileşme görülmektedir. Şiddetli iltihaplanmalarda bursit tedavi edilmediği takdirde, iltihaplanmanın görüldüğü bölge genişlemeye başlamaktadır. İhmal edilen bursit tüm bölgeye yayılmakta ve ardından kana karışarak vücut fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumda çoğunlukla cerrahi operasyona ihtiyaç duyulmaktadır'' diye aktardı.

Bursite karşı uygulanabilecek doğal yönteme de değinen Ramadan, şöyle açıkladı: ''Erken dönemde buz kompresi uygulamak da ağrıları hafifletmeye ve şişlikleri azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ağrılı bölgeye günde iki kez en fazla 15 dakika olacak şekilde buz uygulanabilmektedir. Bu yöntemlerle ilerleme kaydedilememesi durumunda ise fizik tedavi ve cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır. Fizyoterapide hastaların uygulayacağı egzersiz hareketleri eklemlerin açılmasını sağlamaktadır.''