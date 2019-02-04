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Burun Ameliyatı Sonrası Komaya Giren Leyla Sönmez, Hayatını Kaybetti

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Adana'da özel hastanede yapılan burun ameliyatından sonra karın ağrısı çeken, 3 gün sonra da fenalaşıp, yoğun bakım ünitesine alınan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez, dün gece yaşamını yitirdi.
Burun Ameliyatı Sonrası Komaya Giren Leyla Sönmez, Hayatını Kaybetti

Adana'da özel hastanede yapılan burun ameliyatından sonra karın ağrısı çeken, 3 gün sonra da fenalaşıp, yoğun bakım ünitesine alınan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez, dün gece yaşamını yitirdi. Baba Sönmez, ihmal olduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, gece uyurken nefes darlığı çektiği için kentteki özel hastanede 29 Ocak günü burun ameliyatı olan İstanbul'da özel üniversitede acil tıp teknisyenliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada karın ağrısı çekmeye başladı.

Doktorlar 'Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok' dedi

Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile, kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya başladı.

Kalbi durdu, iç organları çöktü

Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşıp Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Leyla, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Leyla Sönmez'in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü tespit edildi.

2 gün yaşam savaşı verdi

Yoğun bakım ünitesinde 2 gün yaşam savaşı veren Sönmez, gece yarısından sonra, doktorların tüm çabalarına karşın yaşamını yitirdi.

Baba sönmez suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı

Genç kızın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kızlarının ölümünde ameliyatta görevli doktorun ihmali olduğunu öne süren baba Ali Haydar Sönmez, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

 

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