1- BURUN AMELİYATI İÇİN UYGUN DOKTORU NASIL SEÇMELİYİM?

Bu ameliyat, Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Plastik Cerrahi (PC) uzmanları tarafından yapılabilen ortak ameliyatlardandır. Seçeceğiniz hekimin branşından ziyade, öncelikle bu konuyla özel olarak ilgilenip ilgilenmediğini mutlaka araştırmalısınız. Dahası günümüzde sosyal medya hesaplarından araştırıp, geçmiş hastalarını inceleyebilir veya ulaşabildiğiniz geçmiş hastalarıyla iletişime geçerek fikir alabilirsiniz. Tavsiyem odaklanmak için kendinize uygun olabilecek 3 burun estetiği uzman bulup, bir dönem takip etmenizdir. Ayrıca, ulaşabilirseniz hekimin çalıştığı hastanedeki doktor veya diğer sağlık çalışanları da güçlü referanslardır ve genellikle sağlık konusunda objektif kişilerdirler.