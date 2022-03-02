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Burun Spreyleri Bağımlılığa Neden Olabiliyor

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Burun Spreyleri Bağımlılığa Neden Olabiliyor
Burun Spreyleri Bağımlılığa Neden Olabiliyor

Doktor takibi dışında düzensiz olarak kullanılan bazı burun spreyleri bağımlılığa neden olabiliyor. Uzmanlar, burun tıkanıklığı yaşayanlara muayene olmalarını, sprey verilmesi durumunda ise belirtilen süre dışında kullanılmamasını öneriyor.

Nefes almayı zorlaştıran burun tıkanıklığı, halsizliğe neden olarak, hayat kalitesini düşürebiliyor.

Böyle bir durumla karşılaşanlar sıklıkla burun spreylerine başvuruyor.

Üst solunum yolu enfeksiyonu ve alerjik hastalıklarla ortaya çıkan burun tıkanıklığı için çoğu zaman burun spreyi öneriliyor ancak bu spreyleri kendi istekleri doğrultusunda kullanmamaları çok önemli. Aksi takdirde burun spreyi bağımlılığı ortaya çıkabiliyor.

Burun spreylerinin bağımlılık yapıcı etkisi, içerisinde bulunan etken maddelere göre değişiyor.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Oksimetazolin ve Ksilometazolin içeren burun spreylerini bir kez daha kısa süreli öneriyoruz. Erişkinlere 6-7 gün en fazla. Çocuklarda da 3-5 gün öneriyoruz. Bu spreyleri daha uzun süre kullanınca spreylerin kendilerinin de bağımlılık yapıcı etkisi yani burun tıkanıklığı yapıcı etkisi var. Tekrar spreyi sıkma ihtiyacı duyuyorlar." dedi.

Her sprey bağımlılık yapmıyor

Tavsiye edilenden fazla kullanılan spreyler bağımlılığın yanı sıra burnun yapısını da bozuyor. Ancak her sprey bağımlılık yapmıyor.

Sprey deniz suyu içeriyorsa bunu sıklıkla günlük hayatta da önerdiklerini söyleyen Yıldırım, "Çocuklara da öneriyoruz akşamları özellikle uyumadan önce. Erişkinlere ameliyat sonrasında öneriyoruz. Bunları devamlı kullanmalarında herhangi bir sakınca yok." diye konuştu.

Doktorlar kronik burun tıkanıklığı yaşayanların muayene olmaları gerektiğini belirtiyor.

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