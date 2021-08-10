  • BIST 1.437,460
  • Altın 478,79
  • Dolar 8,6100
  • Euro 10,0750
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Burun Tıkanıklığı Dişleri Çürütüyor !

» »
Burun Tıkanıklığı Dişleri Çürütüyor !
Burun Tıkanıklığı Dişleri Çürütüyor !

Burun tıkanıklığı her yaş grubunda görülebilen önemli problemlerden bir tanesidir. Çocukluktan erişkin yaşa kadar her yaş grubunda farklı farklı semptomlar oluşturuyor, burun tıkanıklığı yapan geniz eti, çocuklarda süt dişlerinin çürümesini hızlandırıyor. Yeni çıkan dişlerin diziliminde ve çene gelişiminde problem oluşturuyor. Yine burun tıkanıklığına bağlı konuşma ve uyku problemleri oluşturuyor. Çocuklukta önemsenmeyen burun tıkanıklığı süt dişlerinin çabuk çürümesine neden oluyor. Bununla beraber  burun tıkanıklığı olmayanlara göre kalıcı dişlerin de ilerleyen yaşlarda daha çabuk çürüdüğü görülüyor. Yani burun tıkanıklığı çocukluktan itibaren her yaş grubunda dişleri olumsuz etkiliyor. 

Çocukluk döneminde özellikle geniz eti, ağzı açık uyuma, burnu etkileyen alerjik nedenler,  burunda biriken akıntılar ve üst solunum yolu enfeksiyonları ağızdan nefes almaya neden olarak kuru havanın ağız bölgesi ile temas etmesini sağlıyor. Kuru havada diş ve diş etlerini savunmasız bırakarak çürümeyi hızlandırıyor. 

Genç ,erişkin yaşlarda düşme ve çarpmalara bağlı olarak burunda gelişen kıkırdak ve kemik yamuklukları, yani yapısal sorunlar, ve alerjik nedenler burun tıkanıklığı yaparak ağız hijyeni ve diş sağlığını olumsuz etkiliyor. 

Erişkinlerde ise burun içerisinde ortaya çıkan burun etleri,  sinüzit, alerji ve konka hastalıkları yapısal sorunlarla beraber nefes almayı olumsuz etkileyerek ağızdan nefes almaya zorluyor.Bu durum ağız bölgesinin kurumasına tat değişikliklerine ve diş çürümelerine neden oluyor. 

Özellikle gece uyku esnasında sağlıklı bir kişinin ağız kapalı burundan nefes alıp vermesi lazımdır.Burun problemleri bunu bozarak ağızdan nefes almaya zorluyor bu şekilde çocukta ve erişkinde ağızda kuruma horlama tat değişiklikleri diş çürümeleri ve sık üst solunum yolu enfeksiyonu gibi bir çok şikayete neden oluyor. Yaz döneminde klimaların kullanılmasına bağlı erişkin ve çocuklarda kuru havaya maruz kalmak  ağızda ve burunda kuruluk yapıyor.Aynı şekilde kış döneminde kalorifer sistemi ortam havasını kurutarak yine ağız ve burun da kurumayı arttırıyor.

Maliyet açısından bakacak olursak özellikle diş kayıplarının artmasına bağlı diş tedavilerini dikkate aldığımızda, burun tıkanıklığını tedavi etmenin maliyeti diş tedavilerinden daha uygun hale geliyor.

Yine burun tıkanıklığını tedavi etmek çocuklarda gelişebilecek ağız, yüz ve çene problemlerini engelliyor.Konuşma problemlerini düzeltiyor, uyku problemlerini gideriyor ve büyüme gelişmeyi hızlandırıyor. Erişkinlerde burun tıkanıklığını gidermek özellikle uyku problemlerini azaltıyor.Buna bağlı gelişebilecek hipertansiyon, inme, üst solunum yolu enfeksiyonu ve obeziteyi azaltıyor. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kolon Kanseri Belirtisinin Hemoroid ile Karıştırılması Tanıyı Geciktirebilir09 Ağustos 2021 Pazartesi 21:30
  • Mide Ağrısı Sırta ve Göğse Vurur Mu?09 Ağustos 2021 Pazartesi 21:15
  • Corona Virüs Aşısı Çocuk ve Gençler İçin Gerekli mi?09 Ağustos 2021 Pazartesi 20:45
  • Gebelikte Tiroid Hastalıkları Anneyi Olduğu Kadar Bebeği de Etkiliyor09 Ağustos 2021 Pazartesi 20:30
  • Gözde Oluşan Kırma Kusurlarına Kalıcı Kontakt Lens !09 Ağustos 2021 Pazartesi 20:00
  • 100 pozitif vakaya rastlandı, 54 kişi taburcu edildi09 Ağustos 2021 Pazartesi 19:38
  • Dikkat! Aşırı Sıcak ve Nem Beyin Hastalıklarına Yol Açıyor…09 Ağustos 2021 Pazartesi 19:00
  • Avustralyalı doktor Delta varyantının uzun vadeli etkilerini anlattı09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:54
  • Eskişehir'de delta varyantı tedavisi gören Ezgi, bebeğini ilk kez tabletten izledi09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:52
  • Başörtüsüne takmak için ağzında tuttuğu iğneyi yuttu09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti