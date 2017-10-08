Burun tıkanıklığının birçok sebebi olabilir

Burun tıkanıklığı, her yüz kişiden en az onunda görülen ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir sorun. Ancak genellikle iyi bir solunumun nasıl olduğunu bilmediğimiz için çoğumuz tıkalı burunla yaşamaya alışıyor.

Bu problemimizi geçici yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz. Acıbadem International Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakkı Süha Özçelik, burun tıkanıklığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

İşte nedenleri…

Her yaşta hemen herkes burun tıkanıklığı sorunu yaşıyor. Burun tıkanıklığının en sık görülen nedeni nezle ve grip gibi enfeksiyonlardır. Burun etlerinin şişmesi sonucu oluşan bu tür burun tıkanıklıkları geçicidir ve birkaç hafta içinde son bulur. Bu süreçte burnu açık tutmak gerekir. Aksi takdirde sinüs kanalları da tıkanır ve sonrasında sinüzit gelişir, antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyulur. Burnu açık tutmak için ağızdan alınan ilaçların yanı sıra burun spreylerinden de faydalanılır. Nezle ve gripte antibiyotik kullanımı yarar sağlamaz.

Geceleri nasıl uyuyorsunuz?

Geceleri ağzınız açık uyuyor, sabahları yorgun kalkıyorsanız, bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmanız gerekiyor. Çünkü bunun altında, burundan yeterli soluk alamayan kişide yaşanan en önemli sorun olan ve solunumun 20-30 saniye durması olarak ifade edilen ‘uyku apnesi' yatabiliyor.

Deviasyon varsa…

Burun tıkanıklığı deviasyon ve burun etlerinde şişme sonucu da oluşuyor. Sürekli burundan yeterli hava alamayan kişinin öncelikle uykusu bozuluyor. Rahat uyku uyuyamama, horlama, nefesin durması, aşırı terleme, boğazda kuruma gibi sorunlar görülmeye başlanıyor. Uykunun kaliteli olmaması nedeniyle kişi oturduğu yerde veya araba kullanırken uyuyor, özellikle efor sarf ederken, örneğin merdiven ve yokuş yukarı çıkarken çabuk yoruluyor ve nefes darlığı sorunu çekiyor.

Tedavi yolları nelerdir

Geniz eti, deviasyon, kıkırdak ile kemik eğriliği, burun eti büyümesi gibi sorunların burnu tıkadığı durumlarda tek çözüm ameliyattır. Aynı şekilde kronik sinüzitlerde de ameliyata başvuruluyor. Akut sinüzitlerde ve alerjik burun akıntıları ile tıkanıklıklarında antibiyotik tedavisi ve burun spreylerine başvuruluyor. Burun içinde enfeksiyona bağlı koyu bir salgı varsa ve bu nedenle burun etleri de aşırı şişmişse, burun yıkama solüsyonları, ilaç ve spreyle çözüm sağlanabiliyor.

Doktor kontrolünde alınabilecek solüsyon ve spreyler

ALERJİK nezlede kortizonlu spreyler, doktor önerisine göre daha uzun süre kullanılabiliyor. Bu kişilerde en iyi tedavi yöntemi ilaç kullanımı ve kortizonlu spreyler olmakla birlikte, şiş olan burun etlerinin lazer ile küçültülmesi kalıcı tedavi sağlıyor.

Ağrısız ve kanamasız olan bu yöntemde tampon da kullanılmıyor. Kişinin burun pasajı açıldığı gibi aşırı sulu salgı da azalıyor. Bu noktada önemli olan, doktor kontrolünde olmak.