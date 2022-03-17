  • BIST 2.119,23
  • Altın 919.201
  • Dolar 14.7068
  • Euro 16.2326
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

Buse Aksay Çocuk Oyun Parkı Açılıyor

» »
Girne Belediyesi’ne Ait Bilgi Büyükünal Paşa Sokak’ta(20 Temmuz Stadyumunun Batısı)’nda Bulunan Buse Aksay Parkı 20 Mart 2022 Pazar Günü Saat 10:00’da Açılıyor
Buse Aksay Çocuk Oyun Parkı Açılıyor

 

 

Zamansız kaybıyla sevenlerini yasa boğan Buse’nin adı 20 Mart Pazar günü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılışı gerçekleştirilecek çocuk parkında ölümsüzleştirilecek. 16 Mart 2022 Girne’de aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata genç yaşta veda eden 28 yaşındaki Buse Aksay’ın adı yaşatılacak. 20 Temmuz Stadyumu karşısında inşa edilen Çocuk Oyun Parkı’na Buse Aksay’ın adı verilecek. Zamansız kaybıyla sevenlerini yasa boğan Buse’nin adı 20 Mart Pazar günü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılışı gerçekleştirilecek çocuk parkında ölümsüzleştirilecek. Buse Aksay’ın adının yaşatılması amacıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan Çocuk Oyun Parkı’nın açılışına sevenleri ve tüm halk davet edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  •  ‘‘Sessizliğin Sesi Olur musun?’’ Projesi Lapta Huzurevi’nde Hayat Bulacak17 Mart 2022 Perşembe 11:08
  • Döviz güne nasıl başladı?17 Mart 2022 Perşembe 09:55
  • Hava bugün nasıl olacak?17 Mart 2022 Perşembe 09:49
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 17 Mart 202217 Mart 2022 Perşembe 09:35
  • Evren: Bu Mücadele Hepimizindir, Hep Birlikte Ayağa Kalkacağız16 Mart 2022 Çarşamba 21:42
  • Tatar: Hepimizin Arzusu Kayıt Altında Olan Bir Ekonomidir16 Mart 2022 Çarşamba 21:28
  • Vakalar Artıyor! 602 Yeni Vaka Var16 Mart 2022 Çarşamba 21:20
  • Elektrik Kurumu Genel Kesinti Uyarısı Yaptı16 Mart 2022 Çarşamba 20:55
  • HAKSEN, ekonomiyle ilgili taleplerini yazılı olarak başbakanlığa iletti16 Mart 2022 Çarşamba 18:42
  • Çağıner: Yönetenlerin yaklaşımı açısından kendimizi yalnız hissediyoruz16 Mart 2022 Çarşamba 18:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti