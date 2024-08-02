Buse bugün Paris Olimpiyatları’nda piste çıkıyor

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatları’nda piste çıkıyor.

Türkiye Milli Takımı adına yarışacak olan temsilcimiz, sezon boyu koyduğu hedefe ulaşarak yer aldığı olimpiyatlarda bugün kadınlar yüksek atlama elemelerinde final vizesi alabilmek için Stade de France’ta dünyanın en iyi isimleri ile yarışacak.

Yarış saat 11.15’te

Temsilcimiz Buse Savaşkan, bugün Stade de France stadında sabah saat 11.15’te düzenlenecek elemelerde B grubunda yer alıyor.

İki grup halinde yapılacak yarışmada yer alacak atletlerin finale kalabilmesi için 1.97’lik dereceyi atlaması gerekiyor.

Finale 1.97’yi geçen veya dereceleri ile yer alacakları sıralamalar çerçevesinde en az 12 atlet yükselecek.

Yarışma aynı zamanda TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Olimpiyatların final mücadelesi ise 4 Ağustos Pazar günü saat 20.55’te yapılacak.