Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

Kokugikan Arena'da Buse Naz, tarihi finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşılaştı.
Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi.
Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu.
Ay-yıldızlı boksör, Krasteva’ya mağlup olarak olimpiyat ikinciliği elde etti ve gümüş madalya aldı. Buse Naz Çakıroğlu, kadın boksundaki ilk olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getirdi.
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