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Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkını elde etti!

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Ülkemizin gururu milli atletimiz Buse Savaşkan olimpiyat hedefine ulaştı!
Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkını elde etti!

Ülkemizin gururu milli atletimiz Buse Savaşkan olimpiyat hedefine ulaştı!

2024 Paris Olimpiyatları’na katılım hakkı kazanarak ülkemizi gururlandırdı. Buse, güncellenen dünya sıralamasında 32 yarışmacının katılacağı olimpiyatlara 28. sıradan yüksek atlama branşında adını olimpiyatlara yazdırdı.

Paris’in ev sahipliğinde 26 Temmuz – 11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 33. Olimpiyat Oyunları’na katılım için atletler 1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki kota alma sürecinde yarıştı ve nihai listeler netlik kazandı.

Buse yıl boyunca elde ettiği dereceler sonunda 1201 puan elde etti. Hem sporcumuz Buse hem de antrenörü Gennadi Zuiev, olimpiyatlara katılım hakkı ile birlikte emeklerinin karşılığını aldılar.

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