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Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatları’nda Finalde

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KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatları’nda piste çıktı.
Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatları’nda Finalde

Türkiye Milli Takımı adına yarışan temsilcimiz, kadınlar yüksek atlama elemelerinde final vizesi alabilmek için Stade de France’ta dünyanın en iyi isimleri ile yarışıyor.

Temsilcimiz Buse Savaşkan, ilk atlayışında 1,83’ü başarıyla geçti.

Savaşkan, 1,88’i ilk hakkında başarıyla geçti.

İlk kez Paris Olimpiyatları’nda piste çıkan Buse Savaşkan, 1,92’yi ilk hakkında geçemedi; ikinci hakkında başarıyla geçti.

Savaşkan, 1,95’i ise ilk hakkında geçemedi; diğer iki hakkında da başarılı olamadı.

Buse 1,88'lik atlayışı ile Finale kalmayı başardı.

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