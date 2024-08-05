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Buse Savaşkan da Bir Karma Evlilik Çocuğu

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"Buse Savaşkan da Bir Karma Evlilik Çocuğu"
Buse Savaşkan da Bir Karma Evlilik Çocuğu

Buse Savaşkan da Bir Karma Evlilik Çocuğu

Buse Savaşkan, adanın kuzeyindeki tüm imkansızlıklara rağmen, başarısını olimpiyatlara giderek kanıtlamış bir Kıbrıslıtürk kadın atletimiz. Hepimizin gururu, sevinci oldu bu süreçte. Ancak içimizdeki bu sevinç hep ‘buruk’ bir sevinç oldu; çünkü Buse, Olimpiyat oyunlarında Kıbrıs’ı ya da Kıbrıslıları değil, Türkiye’yi temsil edebildi…

Hatta bunun üzerine Buse’ye gelen eleştirileri de gördüm. “Neden Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsil etmiyor, neden Türkiye’yi temsil ediyor, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsil eden başka Kıbrıslıtürk sporcular var, Türkiye’yi temsil etmesi kendi seçimiydi,” diyorlar. Ama değildi… Buse'nin diğer Kıbrıslılar gibi böyle bir 'seçim hakkı' yoktu. Peki neden biliyor musunuz? Çünkü Buse de adanın kuzeyinde doğmuş ve büyümüş bir karma evlilik çocuğu…

Buse'nin annesi Limasol'un yakınlarındaki Episkopi köyünden 1974'te adanın kuzeyine göçmüş bir Kıbrıslı, babası İstanbullu bir Türk. Ve diğer tüm karma evlilik çocuklarının da olduğu gibi, Buse'nin de Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı yok. Yani Buse, kendi istemiş olsa da Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsil edemezdi... Olimpiyatlardaki bu tablo sadece Kıbrıs sorununun değil, ayrıca karma evlilik sorununun da tüm Kıbrıslıları içerisinde bıraktığı absürt durumu gözler üzerine seriyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsil eden Rus asıllı Elena’nın vatandaşlığı bulunuyor; ancak Buse, Kıbrıslı bir kökene, bir anneye sahip olmasına rağmen, karma evlilik sorunundan dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı bile olamıyor…

Buradan Buse’yi ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsil etmiyor,’ diye eleştirenlere bir çağrım var: eğer Buse'yi 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsil etmiyor,' diye eleştirecekseniz, öncelikle Buse ve Buse gibi çocukların ‘Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsil edecek fırsatı' var mı onu bir araştırın, eğer öyle bir fırsatları yoksa da ‘Kıbrıslı’ olan bu çocuklara bu fırsatı sunun. Bu çocukların, diğer Kıbrıslılar gibi ‘Kıbrıs mı, Türkiye mi’ diye bir seçeneği bile yok. Böyle bir seçeneği olmayan bir Kıbrıslıtürk atletimizi ‘Türkiye’yi temsil etti,’ diye eleştirmek, ne kadar akıl karı? 

Karma evlilik sorununun, Kıbrıs sorunu ile oldukça ilintili bir sorun olduğunu hep söylerim, bu tablo da bizler için güzel bir örnek oldu. Karma evlilik çocukları aslında sizin çocuklarınız, karma evlilik çocukları aslında Kıbrıslı çocuklar. Ve Buse’nin bize gösterdiği bu canlı örnekle hepimiz bunu daha da iyi kavradık. Umarım karma evlilik çocuklarına sahip çıkmanın ve karma evlilik sorunu için verilen mücadelenin güçlenmesi gerektiğini daha iyi kavrarız. Ve umarım bir an önce Kıbrıslı olan bu çocuklarımıza, diğer Kıbrıslılar gibi hak ettikleri haklarını sunabiliriz.

Teşekkürler Buse Savaşkan. Adanın kuzeyindeki imkansızlıklara rağmen Olimpiyatlara katılarak hepimizin umudu, motivasyonu oldun. İstendiğinde ve yeterince mücadele edildiğinde, hayallerin gerçekleşebileceğini bizlere gösterdin. Bizler de sizler için mücadele etmeye, sizlere daha iyi şartlar sunabilmek için çalışmaya devam edeceğiz.

-Sude Doğan, Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi kurucusu

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