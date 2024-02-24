Buse Savaşkan, Madrid’de dördüncü geldi kürsüye çıkamadı

Elit atlet Buse Savaşkan’ın 2024 Olimpiyat yolculuğu devam ediyor. Savaşkan, Madrid’de düzenlenen yarışmada 1.85’lik derecesi ile dördüncülük elde etti.

Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatları yolunda önemli yarışlarda mücadele etmeye devam ediyor. Buse, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen World Indoor Tour kapsamında Madrid’de yer alan önemli yarışta yer aldı. Temsilcimiz 1.85’lik derecesi ile yarışmayı dördüncü tamamladı.

1.75 ve 1.80’lik yükseklikleri tek atlayışta geride bırakan Buse, 1.85’lik yüksekliği ikinci atlayışında geçti. 1.89’luk derecede üç atlayışında geçemeyen temsilcimiz, rakiplerinin elde ettiği derecelerin ardından yarışmayı dördüncü olarak tamamladı.

2024 yılına yoğun hazırlık ve yarış programı ile devam eden Buse Savaşkan, Fransa, Türkiye salon rekorunu kırdığı Almanya’nın ardından İtalya’da mücadele etmiş, son olarak İstanbul’da Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda yarışmıştı.

Slovenya’dan Lia Aposolovski, Finlandiya’dan Ella Junnila ve Litvanya’dan Airine Palstye’nin 1.89’luk atlayışı ile ilk üçü paylaştığı yarışmada Buse, bu yarışta elde ettiği puanlarla olimpiyat yolunda hanesine önemli puanlar yazdırmış oldu.