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SON DAKİKA2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi

Buse Savaşkan, Şampiyon Melekler'in aileleriyle görüştü: Onların hedeflerini belki ben gerçekleştirdim

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Elit atlet Buse Savaşkan, Şampiyon Melekler'in aileleriyle görüşerek, "Onların hedeflerini belki ben gerçekleştirdim" dedi.
Buse Savaşkan, Şampiyon Melekler'in aileleriyle görüştü: Onların hedeflerini belki ben gerçekleştirdim

Paris Olimpiyatları’nda yarışan elit atlet Buse Savaşkan,  Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı ve aileleri ile bir araya gelerek, onlara destekleri ve duaları için teşekkür etti.

Savaşkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten belki onların da benim gibi hedefleri vardı ve onlar da bunu başarmak istiyordu. Onların hedeflerini belki ben gerçekleştirdim. Bu yüzden hem ailelerine hem de rahmetle andığımız şampiyon meleklere bu başarımı adamak istiyorum" dedi.

Savaşkan'ın tam paylaşımı şöyle:

"Eğer olimpiyatlara hak kazanırsam bu başarımı şampiyon meleklere adamak istiyorum, demiştim.

Çünkü; gerçekten belki onların da benim gibi hedefleri vardı ve onlar da bunu başarmak istiyordu. Onların hedeflerini belki ben gerçekleştirdim. Bu yüzden hem ailelerine hem de rahmetle andığımız şampiyon meleklere bu başarımı adamak istiyorum...

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı ve aileleri ile bir araya geldim, hepsine destekleri ve duaları için teşekkür ederim."

 

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