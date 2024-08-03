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Buse Savaşkan yarın saat 20.55'te final için piste çıkacak

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Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan, yarın (4 Ağustos Pazar) Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Yüksek Atlama Finali’nde saat 20.55’te piste çıkacak.
Buse Savaşkan yarın saat 20.55'te final için piste çıkacak

Ülke sporu için tarihi günlerden biri daha yaşanacak. Cuma günü büyük bir başarıya imza atan ve finale yükselen Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan, 4 Ağustos Pazar günü Paris 2024 Olimpiyatları’nda saat 20.55’te başlayacak Yüksek Atlama Finali’nde yarışacak.

FİNAL SAAT 20.55’TE

Cuma günü gerçekleştirilen elemelerde 1.92’lik derecesi ile Kıbrıs Türk spor tarihine aynı zamanda da Türkiye spor tarihine adını yazdırarak Olimpiyat Oyunları’nda finale yükselen Buse, Londra 2012 Olimpiyatları’nın ardından Türkiye Milli Takımı adına Yüksek Atlama Finali’ne yükselen ilk atlet olmuştu.

Stade de France’ta Buse’nin yer alacağı final karşılaşması saat 20.55’te başlayacak. Yarışma TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. En iyi 12 atlet arasında yer alan Buse, finalde Dünya’nın önde gelen isimleri ile birlikte aynı pisti paylaşacak.

SAKATLIK SONRASI BÜYÜK BAŞARI

30 Haziran 2024 tarihinde İzmir’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olan Buse, burada ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası Temmuz ayını neredeyse tedavi ve rehabilitasyon ile geçirmişti. Buna rağmen elemelerde harika bir yarış çıkaran temsilcimiz, özellikle 1.94 olan Türkiye rekorunu 1.95’lik atlayışları ile kırmayı da denemiş ve bu dereceyi kıl payı geçememesine rağmen finale yükselerek büyük gurur yaşatmıştı.

Finalde ayrıca gözler Türkiye rekoru için de Buse’de olacak. Türkiye rekorunu Burcu Ayhan, 2011 yılında U23 Avrupa Şampiyonası’nda kırmıştı.

GÖSTERİMLER YAPILACAK

Buse’nin yer alacağı final yarışması için çeşitli gösterimler düzenlendi. Bu organizasyonlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı bahçesinde saat 20.30’da başlayacak. Bir diğer gösterim ise Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Zahra Sokak’ta yapılacak. Etkinlik saat 19.00’da başlayacak.

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