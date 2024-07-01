Buse Savaşkan'dan büyük başarı: Üst üste 3'üncü kez Türkiye şampiyonu!

Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan, başarılarına devam ediyor.
2024 Paris Olimpiyatlarına katılım yolunda son yarışına çıkan Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1.81'lik derecesiyle üst üste 3'üncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Savaşkan, olimpiyat yolundaki diğer rakiplerinin sonuçlarını bekleyecek.
İzmir Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen şampiyonada mutlu sona ulaşan Savaşan'a madalyası KKTC Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü tarafından takdim edildi.
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