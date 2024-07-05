Buse spor basını ile buluşacak

2024 Paris Olimpiyatları’na gitmeye hak kazanan atletizimdeki gururumuz Buse Savaşkan, 8 Temmuz Pazartesi Saat 13:00’de Merit Lefkoşa Hotel’de “Road to Paris” basın toplantısı gerçekleştirecek.
Toplantıda Buse ve antrenörü Gennadi Zuiev, Buse’nin annesi Faika Savaşkan ve babası İlhan Savaşkan basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.
Federasyondan yapılan açıklamada Buse’nin son katıldığı yarışta bir sakatlık geçirdiği hatırlatılarak şu anda tedavisi gereği İzmir’de bulunduğu ifade edildi.
Açıklamanın devamında Buse’nin doktorunun izin vermesi durumunda toplantıya geleceği, gelememesi durumunda ise online bağlantı ile basın toplantısını gerçekleştireceği ifade edildi.
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