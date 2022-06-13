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Buse’den başarılı performans

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Milli atletimiz Buse Savaşkan, Türkiye Süper Lig ilk kademe yarışında Bursa’da takımı ENKA adına başarılı performans gösterdi.
Buse’den başarılı performans

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen Süper Lig 1. Kademe yarışlarında milli atletimiz Buse Savaşkan takımı ENKA adına yarıştı.

Buse Savaşkan yüksek atlama branşında birinci olma başarısı gösterdi.

BUSE’DEN BİRİNCİLİK

ENKA’nın kadın takımında yer alan atletimiz Buse Savaşkan başarılı bir yüksek atlama yarışı geçirdi.

Buse elde ettiği 1.82’lik atlayışı ile birinci olma başarısı gösterdi. 

Süper Lig’in final ve son kademe yarışları 25-26 Ağustos tarihlerinde Konya’da yapılacak ve sezonun dereceleri belli olacak.

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