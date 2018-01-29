Buse’den gümüş madalya

Türkiye Gençler Salon Atletizm yarışlarında mücadele eden genç atletimiz Buse Savaşkan, yüksek atlama branşında Türkiye ikincisi oldu.
İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşen yarışmalarda, KKTC Genç Milli Atletizm Takımımız adına yarışan Buse 1.72’lik derecesiyle gümüş madalyayı boynuna taktı.
Antrenörü Çilem Esenyel nezaretindeki Buse, bu derecesiyle Türkiye Genç Milli Atletizm Takımı kampına davet edilirken başarılı atletimiz 4 Şubat’ta yapılacak Türkiye Büyükler Salon Atletizm yarışlarında da mücadele edecek.
(havadis)
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