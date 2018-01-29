  • BIST 120.119
  • Altın 163,442
  • Dolar 3,7818
  • Euro 4,6759
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

Buse’den gümüş madalya

» »
Buse’den gümüş madalya
Türkiye Gençler Salon Atletizm yarışlarında mücadele eden başarılı atletimiz Buse Savaşkan, yüksek atlamada 1.72’lik derecesiyle Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Gençler Salon Atletizm yarışlarında mücadele eden genç atletimiz Buse Savaşkan, yüksek atlama branşında Türkiye ikincisi oldu.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşen yarışmalarda, KKTC Genç Milli Atletizm Takımımız adına yarışan Buse 1.72’lik derecesiyle gümüş madalyayı boynuna taktı.

Antrenörü Çilem Esenyel nezaretindeki Buse, bu derecesiyle Türkiye Genç Milli Atletizm Takımı kampına davet edilirken başarılı atletimiz 4 Şubat’ta yapılacak Türkiye Büyükler Salon Atletizm yarışlarında da mücadele edecek.
Buse’den gümüş madalya

(havadis)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 4’ncü Uluslararası Açık Deniz Yüzme Yarışması Pazar günü28 Kasım 2017 Salı 13:48
  • “Jeep Renegade Off Road Yarışı” bu Pazar…23 Kasım 2017 Perşembe 13:42
  • Oklar 34. yıl için atıldı17 Kasım 2017 Cuma 15:47
  • Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi başladı12 Kasım 2017 Pazar 16:14
  • Bulutoğluları-Öneral ikilisi kazandı, Denktaş-Savarona ikilisi şampiyon!25 Eylül 2017 Pazartesi 09:25
  • Bulutoğluları-Öneral ikilisi liderliğe yükseldi23 Eylül 2017 Cumartesi 22:23
  • Bilek güreşinde engel tanımıyorlar28 Mart 2017 Salı 16:40
  • Karate Federasyonu olimpiyatlara kilitlendi28 Mart 2017 Salı 16:36
  • Federer'in bileği bükülmüyor28 Mart 2017 Salı 12:48
  • Geleceğin cimnastikçileri Nilüfer’de yetişiyor27 Mart 2017 Pazartesi 14:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti