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Business class’ta uçmak için pilot kılığına giren yolcu gözaltına alındı

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Business class’ta uçmak için pilot kılığına giren yolcu gözaltına alındı
Business class’ta uçmak için pilot kılığına giren yolcu gözaltına alındı

Hintli Racan Mahbubani (48), havalimanlarında kuyruğa girmemek, business class’ta oturabilmek için pilot kılığında girdi. Ancak foyası ortaya çıktı ve özel muamele görmek yerine gözaltına alındı.

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın pilotlarının üniformasını giyen ve Tayland’dan edindiği sahte kimliği taşıyan Mahbubani, AirAsia ile başkent Yeni Delhi’den Kalküta’ya uçmayı planladığı salı akşamı körüğün kapısında gözaltına alındı.

Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı’nda kendisini gören bir Lufthansa çalışanı, güvenlik güçlerini bir kişinin şirketin pilotlarının kılığına girdiği konusunda uyardı. Havalimanlarında özel muamele görmek, konforlu uçmak için bu yola defalarca başvurduğunu itiraf eden Mahbubani’yi havalimanın güvenliğinden sorumlu ekiplerin bir süredir aradıkları belirtildi.

‘Hileye başvurmak’ suçundan yargılanacak çakma pilotun suçlu bulunduğu takdirde bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

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