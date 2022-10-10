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Business Insider: Alman ordusunun sadece iki gün yetecek cephanesi var

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Business Insider'da yer alan haberde, savunma sanayii ve parlamento kaynaklarına atıfta bulunarak, Almanya ordusunun (Bundeswehr) yalnızca bir veya iki günlük savaş için yeterli mühimmata sahip olduğu açıklandı.
Business Insider: Alman ordusunun sadece iki gün yetecek cephanesi var

Business Insider'ın Almanya yayınında yer alan habere göre Berlin, NATO'nun stokları en az 30 gün boyunca muhafaza etme şartının önemli ölçüde gerisinde kalıyor.

Askeri tatbikatların yetersiz stoklardan muzdarip olması nedeniyle sorunun “yıllardır bilindiği” söyleniyor.

Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Almanya'nın diğer birçok Batılı ülkeyle birlikte Ukrayna'ya silah ve mühimmat göndermeye başlamasıyla stoklar daha da tükendi.

Alman hükümetine göre teslimatlar arasında 53 bin adet motorlu uçaksavar, 21.8 milyon adet ateşli silah mermisi ve 50 adet bunker-buster füze bulunuyor.

Alman Güvenlik ve Savunma Sanayii Derneği (BDSV) CEO'su Hans Christoph Atzpodien Business Insider'a, "Bundeswehr stoklarından mühimmat çıkarılırsa ve savunma sanayisine siparişler verilmezse, kıtlık durumu düzelmez" dedi.

Bu arada askeri kaynaklar, savunma şirketlerine daha fazla silah üretmeleri için “önemli bir emir” verilmediğini söyledi.

Alman parlamentosunun savunma komiseri Eva Hoegl, stokları yenilemek için ek 20 milyar euro gerektiğini söyledi.

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