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Büsküvütçü aranıyor:Yıllık 40 bin pound maaş artı 35 gün izin

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İskoçya’da bir bisküvi firması yıllık 40 bin pound (410 bin lira) maaşla çalışacak tadımcı arıyor.
Büsküvütçü aranıyor:Yıllık 40 bin pound maaş artı 35 gün izin

İskoçya’da bir bisküvi firması yıllık 40 bin pound (410 bin lira) maaşla çalışacak tadımcı arıyor.

Border Biscuits adlı firmanın yeni bisküvi çeşitlerini tadacak ve çeşitlerin yaratım sürecine dahil olacak bir elemana ihtiyacı var.

Bedava bisküvi yemek için maaş veren tam zamanlı bu işin bir diğer artısı da 35 gün yıllık izni.

İş tanımında iyi tat alma tomurcuklarına sahip, hamur işleri konusunda yetenekli olması gerektiği belirtilen adayın günlerini yeni ürünlerin çıkarılması, ülke çapında bisküvi kutularına girmeye değer ürünlerin yaratılması konusunda ekibe liderlik etmesi bekleniyor.

Şirketin müdürü Paul Parkins’e göre bu iş bisküvi tutkunları ve yeni tatlar yaratma peşindekiler için inanılmaz bir fırsat.

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