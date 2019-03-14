  • BIST 102.117
  • Altın 228,355
  • Dolar 5,4713
  • Euro 6,1857
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Büsküvütçü: “İçişleri Bakanı Ve Başbakan’ın Açıklamalarından Memnuniyet Duyduk”

» »
Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), yasak kitap bulundurmaktan 1 kişinin tutuklanması olayında yargının eldeki deliller ışığında en doğru kararı vereceğini belirtti.
Büsküvütçü: “İçişleri Bakanı Ve Başbakan’ın Açıklamalarından Memnuniyet Duyduk”

MDP Başkanı Buray Büsküvütçü, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetteki bir partinin parti meclisi üyesinin  “terör örgütüne üyelik” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla  ile gözaltına alınmasını, “ülkede  terörist unsurların siyasetin içine de  nüfuz ettiği” şeklinde okuduklarını belirterek, CTP’yi eleştirdi ve bu durumu kınadı.

Büsküvütçü, geniş kapsamlı ve net çerçeveli bir terör yasası hazırlanıp bir an önce Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini ifade etti

İçişleri Bakanı ve  Başbakan’ın açıklamalarından memnuniyet duyduklarını belirten Büsküvütçü, Cumhurbaşkanı’nın açıklamasını ise büyük bir talihsizlik  olarak nitelendirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gargınsu teminatla serbest!14 Mart 2019 Perşembe 10:50
  • Naim’in cinayetinde çalınan para miktarı açıklandı14 Mart 2019 Perşembe 10:26
  • Dikkat elektrik kesintisi var!14 Mart 2019 Perşembe 09:51
  • Kamu-İş tam gün grev yapıyor14 Mart 2019 Perşembe 09:23
  • Yine insan kaçakçılığı14 Mart 2019 Perşembe 09:17
  • Gökhan Naim cinayetiyle ilgili olarak cinayette kullanılan araç bulundu14 Mart 2019 Perşembe 09:13
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar14 Mart 2019 Perşembe 07:30
  • Gaz yağına zam yapıldı!13 Mart 2019 Çarşamba 23:13
  • Tüp gaza zam geldi!13 Mart 2019 Çarşamba 22:10
  • Lefkoşa'da Silahlı saldırı, bir kişi hayatını kaybetti!13 Mart 2019 Çarşamba 19:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti