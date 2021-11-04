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Büsküvütçü: MDP'nin siyasal olarak önü kesilemeyince bunlar yaşanıyor!

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Basın toplantısı düzenledi...
Büsküvütçü: MDP'nin siyasal olarak önü kesilemeyince bunlar yaşanıyor!

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Eziç Restoran’da kahvaltılı toplantı düzenleyerek gazetecilere açıklamalarda bulunan Büsküvütçü, son günlerde hakkında yapılmaya çalışılan karalama çalışmalarına değindi.

Parti yöneticilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Buray Büsküvütçü, Son zamanlarda birbiri ardına açılan teşkilat binalarının ve partiye katılımların olduğu bir dönemde şirketinde çalışan bir kişinin, yalan bilgilere dayanarak polise şikâyet etmesiyle karalama çalışmasının ilk adımının atıldığını savundu.

Gerekli tüm belge bilgileri mahkemeye verdiklerini belirten Büsküvütçü, bahsedildiği gibi tehditin olmadığını olayın hukuki boyutunun ise devam ettiğini belirtti.

Bir gazetecinin mahkeme bahçesinde tartaklandığı iddiasına da değinen Genel Başkan Büsküvütçü sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Mahkeme bahçesinde yaklaşık 15 korumamın, bir gazeteciye saldırdığı ve tartakladığı haberleri yapıldı. Bunlar kesinlikle yalandır. Üstelik benim bir tane bile korumam olmadığı gibi bahsettikleri arkadaşlarımız partimizin Girne İlçe Teşkilatı yöneticileridir. Sadece o gazeteciye değmeden görüntümün alınmasını engellemişlerdir. Buda gayet doğal bir tutumdur.

 

’’O GAZETECİYE YENİ TELEFON ALDIK…’’

Basında yayımlanan bu olayda adı geçen O gazeteciyle görüşerek, kendisine kullandığı modelin daha üstü modelini aldık. Böylelikle bizden kaynaklanmasa bile maddi mağduriyetini gidermiş olacağız.’’

Genel Başkan Büsküvütçü, bu olayın yaklaşan seçim öncesi siyaseti yeniden dizayn etmek isteyenlerin tüm partilere uygulanan tezgahlardan ve kirli çalışmalardan bahsederek MDP içinde bu şekilde bir karalama kampanyası başlatılmıştır ama istedikleri sonucu almadıklarını ve alamayacaklarını ileri sürdü.

Buray Büsküvütçü, yaşanan bu olaylardan sonra yaptıkları araştırmaları bilgi ve belgeleri polis ile paylaştıklarını da belirtti.

MDP’nin siyasetteki varlığından rahatsız olan bir kesimin olduğunu ifade eden Büsküvütçü, tüm imkansızlıklara ve engellemelere rağmen eksik adayla dahi olsa 2018 seçimlerine girdiklerini hatırlatarak, inandıkları davadan taviz vermeden yollarına devam edeceklerini söyledi.

Yapılacak olan erken seçime hazır olduklarını dile getiren Büsküvütçü, Meclis’te bulunan tüm partilerin bu 4 yıl içerisinde ülkenin kalkınması için bir çalışma yapmadığını savundu. Özellikle pandemi döneminde ülke insanının ve ekonomisinin kalkınması için defalarca proje açıkladıklarını, fakat hükümetin oy kaygısıyla bizi görmezden geldiğini belirtti.

Büsküvütçü, KKTC’nin bağımsız bir devlet olduğunu, Türkiye’den ayrı bir şekilde kendi bağımsız ekonomisini oluşturması gerektiğini de dile getirerek sözlerini sonlandırdı.

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