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Büsküvütçü: “Suriye’deki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz”

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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP)Genel Başkanı Buray Büsküvütçü,  Suriye’deki gelişmeleri endişe ile yakından takip ettiklerini söyledi.
Büsküvütçü: “Suriye’deki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz”

Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, küresel güçlerin Akdeniz’de kurmaya çalıştığı hegemonya ve güç savaşının, Kıbrıs Rum kesiminin İngiliz üslerine ev sahipliği yapması nedeniyle kendilerini yakından ilgilendirerek, kaygılandırdığını kaydetti.

İngiltere’nin özelikle Ağrotur üssünü kullanarak Suriye’ye düzenlemesi muhtemel bir operasyon şüphesinin oldukça kaygı verici bir gelişme olduğuna dikkat çeken Büsküvütçü, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan ve hükümetten herhangi bir ses çıkmadığını ve özellikle hava sahasının kullanılması hususunda aydınlatıcı bir bilgi paylaşılmadığını savunup bunu eleştirdi.

Büsküvütçü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugünkü vahim gelişmeler karşısında sessiz kalanlar bilmelidir ki Kıbrıs Türk’ü olarak bizlerin sığınabileceği ikinci bir liman söz konusu değildir.”

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