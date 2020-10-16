Büsküvütçü'den Tatar'a destek

Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur ziyaretleri çerçevesinde Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) genel merkezini ziyaret etti.

MDP’den verilen bilgiye göre, görüşmede, MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Genel sekreter Sunalp Derviş Sencer, Genel Başkan yardımcıları Mehmet Ortak, Cemre Seziner, MYK üyeleri Vicdan Pekri, Hüseyin Özen ve MDP Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Öztekiner’den oluşan heyet hazır bulundu.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü basına yaptığı açıklamada, “MDP olarak kurulduğumuz günden beri ilkesel siyaset yaparak milli çıkarlar noktasında taviz vermedik,

pazar günü yapılacak ikinci turda da aynı çerçevede hareket ederek, insanımızın 5 yıl daha federasyon masalı ile kandırılmaması, dünyaya sesimizi duyuran tek merci olan T.C ile İlişkilerimizin normalleşmesi, var olan Devletimize sahip çıkmamız adına sayın Tatar’ı destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Büsküvütçü, açıklamasına şöyle devam etti;

“İlk turda çok fazla geçersiz oy olmuştur, bunun sebebi silik çıkan evet mührünü pekiştirmek için aynı yere ikinci kez mühür vurulması olmuştur. Bunun mağduriyetini en fazla

hisseden parti olduk. YSK’nın bu konuyu değerlendirerek aynı kutucuğa vurulan ikinci mührün geçersiz sayılmaması gerektiğini düşünüyorum ve sandığa gitmeyen seçmenlerimize çağrıda bulunarak pazar günü muhakkak iradelerini sandığa yansıtmalarını rica ediyorum.”