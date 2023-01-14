Büstleri hazırlayan Cafer Potinci: Daha İyisini Yaparım Diyorsanız Gelin Heykel Çamurunuz Benden Olsun

KKTC Cumhuriyet Meclisi Bahçesi’nde 12 Ocak 2023 tarihinde törenle açılışı gerçekleşen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük büstleri ile ilgili bazı çevrelerden gelen yorumlar üzerine, büstleri hazırlayan Sanatçı Cafer Potinci, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sanatçı Cafer Potinci, büstlerle ilgili iki gündür çirkin ve seviyesiz eleştiriler okuduğunu ifade ederek, büstleri kendinin yaptığını belirtti.

Potinci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Siyasetten anlamayanı siyasetçi sanattan anlamayanı sanatçı diye nitelendirirseniz sonucun tabii ki bundan farlı olması beklenemez. Daha büst ile heykelin farkını bile bilmeyen ve sırf eleştirmek için eleştiren, büstün üzerindeki parlak vernikten ışık yansımasının en kötü olduğu açıyı alarak fotoğraf çekip hiç benzememiş demekle alkış alacağını düşünen, daha düne kadar cumhurbaşkanımızın ardından olmayacak lafları söyleyip bugün bir numaralı milliyetçi olmuşlar ve cumhurbaşkanımıza bu yakışmazdı diye eleştiri yapıyorlar. Bir büst yapıldığı yaş dönemini yansıtır. Sizin beyninizdeki görüntü ile aynı olması beklenmez. Bu iki büstün sahiplerine benzemediğini iddia edenler belli ki liderlerimizin bu dönemlerini kaçırmışlar.

Bir söz vardır:

"Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar.”

Benim atölyemde sizlere yetecek kadar çamurum var. Daha iyisini ben yaparım diyorsanız gelin heykel çamurunuz benden olsun.”