Bütçe bugün görüşülmeye başlanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis, Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde bugün görüşülmeye başlanıyor.

Bu yıl üç gün komitede, üç gün de genel kurulda görüşülecek tasarıyla ilgili komite toplantılarına saat 09.30’da başlanacak. Görüşmelerin ilk gününde Komite Başkanı Hasan Taçoy, bütçe raporunu okuyacak ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un sunuş konuşması ile geçilecek.

Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla, tasarı madde madde görüşülerek, oylanacak. 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, komitedeki toplantıların tamamlanmasının ardından 22 Kasım’da da Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak. Bakanlar Kurulu’nun 9 Kasım’da yaptığı toplantıda bütçeyi onaylayarak Meclis’e sevk etme kararı almıştı. Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, geçen yılki bütçeye göre, 2022 yıl bütçesinin yaklaşık yüzde 21 büyüme ile Meclis’e gönderildiğini açıklamıştı.