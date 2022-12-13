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Bütçe görüşmeleri 27 Aralık'ta başlıyor!

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Bütçe görüşmeleri 27 Aralık'ta başlıyor!

Genel Kurul'da onaya sunuş işlemleri yapıldı. 

Genel Kurul'da ilk olarak 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın Genel Kurul'da görüşüleceği gün ve saatleri belirleyen çalışma programına ilişkin karar okundu. 

Karar oy birliği ile kabul edildi. 

Buna göre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerine 27 Aralık 2022 Salı günü başlayacak ve çalışmalar 6 Ocak 2022 Cuma günü tamamlanacak. Meclis, bütçe görüşmeleri nedeniyle her gün toplanacak.

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