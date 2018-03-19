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Bütçe görüşmeleri devam ediyor

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Bütçe görüşmeleri devam ediyor
Bütçe görüşmeleri devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine hafta sonu verilen aranın ardından bugün yeniden başlıyor.Meclisi Genel Kurulu’nun gündeminde bugün üç birimin bütçesi var.

Genel Kurul bugün 5 milyon 816 bin 800 TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı; 733 milyon 762 bin 300 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile 227 milyon 155 bin 400 TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerini görüşecek.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler, 21 Mart Çarşamba günü Maliye Bakanlığı bütçesinin ardından Gelirler Bütçesi’nin görüşülmesi ve tasarının bütününün oylanmasıyla sona erecek.

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