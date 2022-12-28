  • BIST 5.339,63
  • Altın 1086.86
  • Dolar 18.7149
  • Euro 19.9166
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Bütçe görüşmeleri Pazartesi devam edecek!

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçelerini görüşecek.
Bütçe görüşmeleri Pazartesi devam edecek!

Cumhuriyet Meclisi dün 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başlamış ve Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un 28-29 Aralık birleşimlerinin ertelenmesi ve bir sonraki birleşimin 2 Ocak’ta devam edilmesi kararını almıştı.

Kurumsal bütçelerin Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmesine 2 Ocak Pazartesi başlanacak ve 6 Ocak Cuma günü sona erecek.

 

-Kurumsal bütçe programı

Bu çerçevede, Genel Kurul 2 Ocak Pazartesi günkü birleşimde, tasarının ikinci maddesi okutulacak ve kurumsal bütçelerin görüşülmesine geçilecek.

Bu birleşimde, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

3 Ocak Salı günü Sayıştay Başkanlığı, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

4 Ocak Çarşamba günü Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Mahkemeler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

5 Ocak Perşembe günü sırasıyla şu bütçeler görüşülecek; “ Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı”.

Son gün olan 6 Ocak Cuma günü Maliye Bakanlığı bütçesi ve gelirler bütçesi görüşülecek, tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanmasıyla bütünü oylanacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni belediye başkanları mazbatalarını alıyor!28 Aralık 2022 Çarşamba 15:42
  • Cem: Tüp Gaz Tedarikçileri Gaz Satışını Durdurdu28 Aralık 2022 Çarşamba 15:35
  • Çalınan kabloları Satın Aldılar!28 Aralık 2022 Çarşamba 15:31
  • Tomgüsehan hayatını kaybetti!28 Aralık 2022 Çarşamba 15:27
  • Demirhan'da Market Hırsızlığı28 Aralık 2022 Çarşamba 15:22
  • Tatar Ankara yolcusu28 Aralık 2022 Çarşamba 13:22
  • Uluçay’dan çiçek yerine hayvanlara mama bağışı çağrısı28 Aralık 2022 Çarşamba 13:18
  • Aralık maaşları yarın ödeniyor28 Aralık 2022 Çarşamba 13:16
  • Taner Ulutaş Yazdı: Bu Seçimin Galibi Kim?28 Aralık 2022 Çarşamba 09:34
  • Sağlık Bakanlığı: Asya Kaplan Sivrisineği Girne’de tespit edildi!28 Aralık 2022 Çarşamba 00:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti