Bütçe görüşmeleri Pazartesi devam edecek!

Cumhuriyet Meclisi dün 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başlamış ve Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un 28-29 Aralık birleşimlerinin ertelenmesi ve bir sonraki birleşimin 2 Ocak’ta devam edilmesi kararını almıştı.

Kurumsal bütçelerin Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmesine 2 Ocak Pazartesi başlanacak ve 6 Ocak Cuma günü sona erecek.

-Kurumsal bütçe programı

Bu çerçevede, Genel Kurul 2 Ocak Pazartesi günkü birleşimde, tasarının ikinci maddesi okutulacak ve kurumsal bütçelerin görüşülmesine geçilecek.

Bu birleşimde, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

3 Ocak Salı günü Sayıştay Başkanlığı, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

4 Ocak Çarşamba günü Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Mahkemeler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

5 Ocak Perşembe günü sırasıyla şu bütçeler görüşülecek; “ Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı”.

Son gün olan 6 Ocak Cuma günü Maliye Bakanlığı bütçesi ve gelirler bütçesi görüşülecek, tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanmasıyla bütünü oylanacak.