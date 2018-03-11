Bütçe görüşmeleri yarın başlıyor

Erken genel seçim nedeniyle geciken bütçe görüşmelerinin Meclis Genel Kurulu safhası, yarın başlıyor.

28 Şubat ile 5 Mart arasında hızlandırılmış programla Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen ve 5 milyar 815 milyon TL olarak oy çokluğuyla onaylanan 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’daki görüşmeleri 8 gün sürecek ve 21 Mart’ta tamamlanacak.

Meclis Genel Kurulu, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı gündemiyle yarın saat 10.00’da toplanacak. Genel Kurul’da bütçe üzerindeki görüşmeler, hafta sonları hariç kesintisiz sürecek. Toplantılara, her gün 10.00’da başlanacak ve günlük çalışma programı tamamlanıncaya kadar devam edilecek.

Yarın ilk olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, CTP Milletvekili Fikri Toros, komitenin 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili raporunu okuyacak.

Ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sunuş konuşmasıyla başlanacak.

Yarınki toplantıda, milletvekilleri bütçenin geneli üzerine konuşmalar yapacak.

Meclis Genel Kurulu’nda 13 Mart Salı günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık bütçeleri; 14 Mart Çarşamba günü Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri; 15 Mart Perşembe günü Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçeleri; 16 Mart Cuma günü Mahkemeler, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri; 19 Mart Pazartesi günü Kamu Hizmeti Komisyonu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri; 20 Mart Salı günü Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler, 21 Mart Çarşamba günü Maliye Bakanlığı bütçesinin ardından Gelirler Bütçesinin görüşülmesi ve bütçenin bütününün oylanmasıyla sona erecek.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın temel amacı, sürdürülebilir bir kamu finansman dengesi kurmak ve gerekli yapısal tedbirleri uygulamaya koyarak ekonomide kalkınma sürecini sağlayarak, üretime dayalı büyümeyi gerçekleştirmek olarak ifade ediliyor.

Genel Kurul’da onaylanması halinde bütçe 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.