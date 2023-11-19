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Bütçe görüşmeleri yarın devam edecek

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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı ele almaya yarın devam edecek.
Bütçe görüşmeleri yarın devam edecek

Komite yarın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Serbest Liman ve Bölge’nin bütçeleriyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve BTHK bütçelerini görüşecek.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı için 287 milyon 653 bin 100 TL’lik, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı için ise 2 milyar 99 milyon 626 bin 600 TL’lik bütçe öngörülüyor.

Genel kurulun yarın ve Salı günü yapacağı oturumları, gündemler birleştirilerek Perşembe günü yapılacak.

-Komitenin haftalık programı

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi yarından sonra bütçe görüşmelerine Salı ve Cuma günü devam edecek.

Komite, salı günü Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Mahkemeler ve Yüksek Yönetim Denetçisi’nin (Ombudsman) bütçeleri görüşecek.

Cuma günü ise Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

Gelecek hafta da devam edecek bütçe görüşmelerinin 30 Kasım Perşembe günü tamamlanması planlanıyor.

2023 Mali Yılı için 78 milyar 712 milyon TL’lik bütçe öngörülüyor.

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