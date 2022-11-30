Bütçe görüşmelerinde birinci gün tamamlandı

Komite Başkanı Resmiye Canaltay, Başkan Vekili Fikri Toros, Maliye Bakanı Alişan Şan ve Meclis Başkanı Zorlu Tören’nin ardından bazı milletvekilleri de söz alarak bütçeyle ilgili görüşlerini ifade etti.

Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner konuşmasında, “Hayırlısı olsun” demek istediklerini ancak çok zor bir yılın kendilerini beklediğini kaydetti.

Gerçekleri görmek ve daha derli-toplu hareket etmek gerektiğini söyleyen Şahiner, “Bütçe, hayali bir bütçeden ibaret” dedi. Ekonomi yönetiminde yapılması gereken hiçbir şeyin yapılmadığını ifade eden Şahiner, piyasada gereken denetimlerin yapılmadığını öne sürdü.

İthal ürünlere katbekat fazlasının ödendiğini ifade eden Şahiner, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak gerektiğini dile getirerek, kayıtlı olup da vergi kaçıran işletmeler olduğunu belirtti. Şahiner, vergi kaçakçılığıyla ciddi bir mücadeleye ve savaşa girmek gerektiğini kaydetti. Enerji maliyetlerini düşürecek yatırımların ön planda olmadığını savunan Şahiner, tarımsal ve hayvansal üretimine söz verilen ödemelerin zamanında ödenmediğini ileri sürdü.

“Bütçenin, idare bütçesi bile olmadığını” iddia eden Şahiner, sağlık ve eğitim sisteminin çöktüğünü savundu. Altyapı sorunlarının görmezden gelindiğini de ifade eden Şahiner, hükümete eleştirilerde bulundu.

Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, “Sayın Başkan derhal buraya Savcılığı çağırmanız gerekir” diyerek, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürdü.

Savcılığın görüşüne başvurulması gerektiğini ifade eden Barçın, Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı dışında tasarının komiteye gelmesinin 41/2019 sayılı yasaya aykırı olduğunu söyledi. Bu aykırılığın peşini bırakmayacaklarını kaydeden Barçın, Kamu Mali Denetimi ve Kontrolü Yasası çerçevesinde müstakil kuruluşların bütçelerini Temmuz sonuna kadar göndermesi gerektiğini ancak Kamu Hizmeti Komisyonu ve Ombudsman’ın bütçelerini göndermediğini belirtti.

Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, konu hakkında pozisyon belirlenmeden madde madde görüşülmeye geçilmemesini istedi.

Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan ise, konuyla ilgili notlarını aldıklarını kaydetti.

Canaltay

Komite Başkanı, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ise, toplantıya savcılığı davet ettiklerini belirterek, savcılığın bir sorun görse bunu bildireceğini kaydetti.

Daha sonra tasarının madde madde görüşülmesine geçilmesi oylandı ve oy çokluğuyla onaylandı.

Komitede yarın Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri görüşülecek.