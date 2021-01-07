Bütçe Görüşmelerine Basın Alınmayacak!

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin yarın 09.30’da başlayacak 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine bu yıl basın mensupları alınmayacak.
Meclis’ten yapılan açıklamada, pandemi önlemleri çerçevesinde toplantılara basın mensuplarının alınmayacağı, toplantılardan fotoğraf ve görüntülerin Meclis basın bürosunca servis edileceği duyuruldu.
Komitedeki 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri 5 gün sürecek ve 15 Ocak Cuma günü tamamlanacak.
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