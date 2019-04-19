Bütçe Komitesi “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı”nı görüşüyor

. Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün yaptığı toplantıda “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesi çerçevesindeki çalışmalarına devam etti.

Komitenin, tasarıyı, ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edeceği belirtildi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığındaki komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Sunat Atun, komite üyeleri UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun yanı sıra UBP Milletvekili Özdemir Berova da katıldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Spor Fonu’ndan yetkililer de katılarak görüş ve önerilerini sundular.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı, mevcut sistemin değiştirilerek daha etkin olması, hükümet programında da yer aldığı üzere uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulmasını amaçlıyor.

Tasarı, “bütçe kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması, malî yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulması, etkin bir İç kontrol sisteminin oluşturulması ve bu suretle çağdaş gelişmelere uygun yeni bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulması” gibi öngörüleri de içeriyor.