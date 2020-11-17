Bütçe, kriz, Hükümet, partiler ile oyları !..

KKTC olarak isimlendirdiğimiz coğrafyada, insanlar alışkanlıklarının esiridir, sözüne uymak için her yıl, hükümet bozup, kurmayı alışkanlık haline getirdik. Geçtiğimiz gün 37. Yaş gününü kutladığımız KKTC’de, 36’ncı hükümeti kurmak için kolları sıvadık. UBP-DP-YDP hükümeti kuruldu derken, para musluğundan para akan, Spor Dairesi kavgası nedeniyle kuruldu denilen koalisyon rafa kaldırıldı. Tabi rafa kaldırılma işinde, çorbaya tuz katan, Serdar Denktaş ve Koral Çağman vetosunu da unutmamak gerek. Zaten bu çocuk doğmuş olsaydı bile komite sıkıntısı olacağından, 6-7 ay yasa çıkartmakta zorluklar olacağı için çocuk prematüre olarak doğacaktı.

Bilahare, ekmeğin büyüğü, unun çoğundan olur düşüncesi ile rota, daha fazla vekil içeren, UBP-HP koalisyon hükümetine çevrildi. HP nazlanıp, yerim dar, yerin dar deyip kaçtıkça kovaladı. Sonunda CTP kartını masaya sürdü. CTP almaz be annem bu Kıbrıs’ı deyip, ‘Sorry be annem’ deyince, sanırım bu işte yattı. Kala kala geriye azınlık hükümeti kaldı.

Köşe yazımı yazarken, UBP içerisindeki dostlardan, UBP parti meclisinin de 10 bakanlıklı bir azınlık hükümeti ile Şubat veya Mart ayında yapılacak erken seçime evet deme eğiliminde olabileceğini öğrendim. Hatta bazı arkadaşlar, HP ile koalisyon ortaklığı önerisi parti meclisine gelirse, hükümet bozulduğu zaman göbek atıp, dans eden HP’lilerin videolarını yayınlayıp, bu ortaklığı ‘İstemezük’ diyeceklerini de gözlemledim. Kısacası kısa bir süre sonra yayına girecek olan filmin fragmanında bugün itibarı ile UBP azınlık hükümeti ve Şubat veya Mart ayı içerisinde yapılması düşünülen erken seçim var.

Hayat bir oyun. Tamam, oyunun grafikleri Hoşumuza gidiyor. Ama oyunun sonu hiçte parlak değil. Pandeminin yarattığı kriz 2020’de ağacın dallarını kırarak, yapraklarını döktü. Kırılan dal yeniden yeşerir, yaprakları da yeniden çıkar. Ancak 2021’deki Maria Kasırgasının, Küba ve Porto Riko’da yarattığı felaketin beş mislini, KKTC’de ağacı kökünden sökerek yaratacağı iddia ediliyor.

PAndemi belasının yarattığı kriz sonrasında, geleceği öngörülen fırtınaya karşı biz neler yapıyoruz? Hangi tedbirleri alıyoruz hiç düşünüldü mü? Toplantılarda, örneğin Maliyeyi biz isteriz diyenler, müdür ve müsteşarlığa hangi yandaşlarını oturtacaklarını hesap ederken ve bu konuda diretirken, henüz Meclisin önüne gelmeyen bütçenin geçirilmesi için herhangi bir öngörüde bulundular mı? Koltuğa oturtacakları yerine bütçede ülkeyi ne kadar açık bekler durumunu sordular mı? Arkadaşlar, sağ olsunlar, ekonomik krizlerin açtığı yaralarımızı gören siyasilerimiz, merhem yerine tuzluğu alıp geliyor.

2021’de KKTC’yi çok büyük bir kriz beklediğini ve bütçenin açık vereceğini bilmelerine karşın, koltuk sevdasından bu konuyu hiç dillendirmiyorlar. Maaşlar dışında alt yapının paraya ihtiyacı olduğunu, Türkiye’den açığın kapatılacağı söyleniyor olmasına karşın, ister koalisyon isterse azınlık hükümetini kurup, bu yönde herhangi girişimde bulunmayı düşündüler mi?

Bu ülkenin Tarım Bakanlığı yapanlar arasında, ismi ön plana çıkan Kenan Akın gibi, Maliye Bakanlığında, üst düzey yöneticilik ve sonrasında bakan olarak, 30 senesini veren ve başarılı Maliye Bakanları arasında, ismi listenin üst sırasına yerleşen, Olgun Amcaoğlu’na, herhangi parti yetkilisi, be gardaş, bütçe henüz görüşülmeye açılmadı. Bizi neler bekliyor diye sordu mu?

Sanırım, Olgun Amcaoğlu, henüz masaya yatırılmayan bütçe ile ilgili olarak, ülke adına kara kara düşüncelere dalarken, İş adamının, esnafın, 2021’de yaşayacağı krizin hangi boyutta olacağını ve geçmeyen bütçenin vereceği açığın nasıl kapatılacağının hesabını yapmakla meşguldür. Kısacası, Ülkenin şu sıralar anası ağlarken, partilerimiz ile vekillerimiz geride vokal yapmayı tercih ederek, kurulması muhtemel koalisyon hükümetinde, bakanlıklar pastasını, kim ne kadar daha büyük dilimi tabağına koyacağının hesabını yapıyor.

Neyse, Evkafın su meselesine gelirsek, UBP’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oyun yanı sıra, hükümete girmenin gücünü de katarak girdiği seçimde, iyi bir oy çıkartacağı ön görüsü var. Seçime hükümette girecek olmanın da gücünü hesaba katarsak, en azından, mevcut vekil sayısına azda olsa ilave yapabileceğine vurgu yapılıyor.

Bence oylarını yükseltecek partiler arasında, CTP’yi de görebiliriz. Gerek Tufan Erhürman’ın son zamanlardaki atakları, gerekse CTP’nin siyasi arenadaki duruşu, oylarının yerinde saymayacağını ve basamaklardan daha yukarılara çıkacağını gösterir.

Yerim dar, yerim dar diyerek hükümete girmek için nazlanan Halkın Partisi, tepsi içerisinde sunulan, dondurmalı ekmek kadayıfından mamül hükümet tatlısını elinin tersi ile itmesi sonrasında, oy kaybına uğrayacak. Şuanda fırtınadan çıkan ve yelkenleri darmadağın bir görüntü yansıtan yelkenli bir gemiden farksız olan HP Hükümet dışında gireceği bir seçimde bence fazla baza tutmaz. Ve oy kaybeder. Şuandaki mevcut 9 sayısını sanırım böyle gireceği bir seçimde, rüyasında görse hayra yorar.

YDP’liler bana kızacak. Ama olsun. Bence YDP’de içindeki huzursuzluk ve kargaşadan dolayı oy kaybına uğrayacak. Bir ara müthiş bir yükseliş trenti yakalayan YDP, oylarının bir bölümünü UBP’ye kaptırarak, 3-5 vekil arasında kalır diye düşünüyorum.

TDP’ye dönersek, bence Akıncı’nın desteği olur ve Mehmet Harmancı’da Akıncı ile birlikte hareket ederse, oy potansiyelini artırır. Buna birde TKP ile kol kola girme eklenirse, yelkenlerini rüzgâr ile doldurur. Yok, yalın olarak seçime katılırsa, bence 3 milletvekilliğinden öteye gidemez. Yapacakları en akıllı iş TKP ile ya birleşmek yada kol kola girmektir. Birlikte hareket ederlerse 6-7 milletvekilliğine ulaşabilirler. Haaa aksi olursa, bence değme benim gamlı yaslı gönlüme türküsünü koro halinde birlikte söylerler.

Fikri Ataoğlu, DP’de çok iyi niyetli hareket ediyor ve partiyi toparlamaya çalışıyor. Ama Serdar Denktaş faktörünü ve son günlerde ortaya çıkan Koral Çağman faktörünü de unutmamak gerekir. Testi çatlak. Çatlak testiden su sızıyor. Fikri Ataoğlu’nun çabalarına rağmen, su sızdıran testi ile bence çok büyük oy patlaması yapamaz. Hükümete girmiş olsaydı belki oylarını biraz artırma şansını yakalardı. Toparlanamazsa 2-3’ü çıkartsın, öpsün anlına koysun derim.

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Günün Fıkrası

Kadıköy – Beşiktaş vapuru

İstanbul’da sarışının biri hayattan o kadar bezmiş ki kendini boğazın soğuk sularına bırakarak hayatına son vermeye karar vermiş. Boğaziçi kö pr üsünden geçerken arabasını durdurmuş, bariyerlere çıkmış ve titreyerek az sonra kendisini bu çekilmez hayattan kurtaracak olan sulara baka baka ağlarken yanına genç ve yakışıklı bir genç gelmiş.

Genç ona acımış ve sarışının ellerini tutup "Bak, yasaman için çok neden var.Yarın sabah gemim Amerika'ya gitmek üzere demir alacak. Eğer istersen, seni de çaktırmadan gemiye alıp saklayabilirim. Sana hem yemek getiririm hem de sana çok iyi bakarım." demiş.

Sarışın bakmış kaybedecek bir şey yok; belki de Amerika'ya gidip yeni bir başlangıç yaparım umuduyla denizcinin teklifini kabul etmiş. O akşam denizci genç onu gemiye almış ve filikalardan birine saklamış.Her gece sarışına üç sandviç ve bir meyve getiriyormuş, sonra da sabaha kadar sevişiyorlarmış. Bir kaç gün sonra, kaptan rutin kontrolleri sırasında sarışına rastlamış.Orada ne aradığını sormuş. Sarışın da "Ben bu gemideki denizcilerden biriyle anlaştım. O bana her gün yemek getiriyor ve Amerika'ya gitmemi sağlıyor. Ben de onun benimle sevişmesine izin veriyorum." demiş.

Kaptan,

"Seninle seviştiği kesin küçük hanım da .... Bu Kadıköy-Beşiktaş vapuru".

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