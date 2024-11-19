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Bütçe maratonu bugün komitede başlıyor

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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı bugün görüşmeye başlıyor.
Bütçe maratonu bugün komitede başlıyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı bugün görüşmeye başlıyor. 136 milyar 280 milyon TL olarak öngörülen bütçe yasa tasarısına ilişkin görüşmelerinin 28 Kasım’da tamamlanması planlanıyor.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın açılış konuşmasıyla saat 10.00’da başlayacak toplantıda Maliye Bakanı Özdemir Berova da bütçeye ilişkin sunum yapacak. Komite, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay, Mahkemeler ve Hukuk Dairesi bütçelerini ele alacak.

Komite, yarın Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığı; 21 Kasım Perşembe günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu; 22 Kasım Cuma günü Polis, Ombudsman, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bütçe yasa tasarılarını ele alacak.

Çalışmalarına 26 Kasım Salı günü devam edecek komite, GKK, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçelerini görüşecek.

27 Kasım Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerin görüşmesini yapacak olan komite, 28 Kasım Perşembe günü de Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçelerini ele alacak. Komite aynı gün 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü görüşüp oylayacak.

Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri de, bakanlık bütçesinin ele alındığı gün görüşülecek.

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