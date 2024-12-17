Bütçe maratonu devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2025 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri devam ediyor.
Genel Kurul, bugün Dışişleri Bakanlığı, Türk Ajansı Kıbrıs, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerini görüşecek.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2025 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri devam ediyor.
Genel Kurul, bugün Dışişleri Bakanlığı, Türk Ajansı Kıbrıs, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerini görüşecek.
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