Bütçe maratonunda son güne gelindi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerini bugün tamamlıyor.

Bütçe görüşmelerinin son günü olan bugün, 5 milyar 700 bin TL’lik 2017 bütçesindeki Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı ile gelirler bütçeleri ele alınacak ve ardından tasarının bütünü oylanarak görüşmeler tamamlanacak.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı, yaklaşık 1 saat gecikmeyle saat 10.55’de başladı. Toplantı, Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında açıldı.

Toplantının başında, 26 Aralık Pazartesi günkü Meclis Genel Kurulu birleşiminin ertelenip 27 Aralık Salı günkü birleşimle birlikte yapılmasına karar verildi. Ardından bütçe görüşmelerine geçildi.

Meclis Genel Kurulu’nda 7 Aralık’ta başlayan bütçe görüşmelerinin 10’uncu günü olan bugün, ilk olarak, 1 milyar 233 milyon 656 bin 100 TL’lik Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı bütçesi ele alındı.