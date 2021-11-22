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Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis'te görüşülüyor!

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 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmesine bugün başlandı.
Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis'te görüşülüyor!

 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmesine bugün başlandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.50’de toplanan genel kurulda   Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 12 milyar 770 milyon TL olarak onaylanan “2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ele alınıyor.

Görüşmelerin, komitede olduğu gibi Genel Kurul’da da 3 günde tamamlanması öngörülüyor.

Genel Kurul’da, bugün 60 milyon 675 bin 600 TL’lik Cumhurbaşkanlığı, 53 milyon 727 bin 600 TL’lik Cumhuriyet Meclisi, 97 milyon 249 bin TL’lik Başbakanlık, 4 milyon 670 bin 900 TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), 28 milyon 788 bin 800 TL’lik Hukuk Dairesi, 15 milyon 559 bin 500 TL’lik Sayıştay Başkanlığı ve 139 milyon 649 bin 300 TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Genel Kurulda ayrıca Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı da ele alınacak.

Öte yandan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nden oy birliğiyle geçen ve 23 Ocak 2022’de erken seçim yapılmasını öngören “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi”, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Çarşamba akşamı Genel Kurul’un onayına sunulacak ve seçim yasakları da Cuma günü başlayacak.

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