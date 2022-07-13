Bütçedeki açığa avansta yaramadı

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Haziran 2022 sonu itibariyle 6 aylık genel bütçe 166 milyon 578 bin TL, yerel bütçe de 411 milyon 732 bin TL “açık” verdi.

Haziran 2022 sonu itibariyle 6 aylık genel bütçe 166 milyon 578 bin TL, yerel bütçe de 411 milyon 732 bin TL “açık” verdi.

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, Geçtiğimiz 6 ayda “yerel bütçe gelirleri” 6 milyar 208 milyon 587 bin TL düzeyinde, “yerel bütçe giderleri” ise 6 milyar 417 milyon 562 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Rakamlara göre, yerel bütçenin gelir/gider dengesinde 208,9 milyon TL “açık” oluştuğu hesaplanırken, alınan 202,7 milyon TL’lik avans sonrasında, “avans dahil açık” 411 milyona çıkıyor.