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Bütün İnternet Tarayıcıları Tek Çatı Altında Toplanacak

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Bütün İnternet Tarayıcıları Tek Çatı Altında Toplanacak
Bütün İnternet Tarayıcıları Tek Çatı Altında Toplanacak

Bütün internet tarayıcıları tek bir proje için güçlerini birleştirdi. Özellikle son dönemlerde bu neredeyse bir zorunluluk haline gelmişti.

İnternet ile ilgili en büyük zorluklardan birisi de hiç şüphesiz ortak eklentiler oluşturmaktır. Herhangi bir eklenti oluşturulduğunda sadece o tarayıcıda aktif olabilir. Bunun dışında diğer tarayıcılarda çalıştırmak isterseniz sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmaz. Küresel çapta aktif olan internet tarayıcıları bu sorunu çözmek için bir araya geldi.

Apple, Google, Microsoft ve Mozilla devasa bir proje için kolları sıvadı. Bu proje ile birlikte ortak web eklenti sistemi oluşturuluyor. Böylece tek bir eklenti bütün internet tarayıcılarında çalışabilecek. Proje için devasa şirketler güçlerini birleştirdi.

Dünyanın en büyük internet hizmeti veren şirketlerinin bir araya gelerek oluşturduğu WebExtensions Community Group, güvenli hızlı ve rahat kullanım sağlayacak. En önemlisi ise eklentiler bütün internet tarayıcılarında çalışabilecek.

Birçok eklenti Chromium tabanlı olmasından dolayı Safari ve Mozilla içerisinde çalışmaları oldukça zor. Bu nedenle eklentilerin yeniden kodlanması gerekebiliyor. Böyle bir problemle karşılaşmak istemeyen internet tarayıcıları yeni önlemler aldı. Bu önlemler doğrultusunda her yerde çalışabilen eklentiler oluşturulacak.

Kolay zahmetsiz ve hızlı bir şekilde çalışması planlanan bu proje Github üzerinden tüzük ile oluşturuldu. Şartları kabul eden herkes topluluğa katılarak interneti daha iyi hale getirecek.

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