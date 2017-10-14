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Bütün Kıbrıs sandık başına!

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Bütün Kıbrıs sandık başına!
Fileleftheros, KKTC’de ocak ayında erken seçime işaret eden gelişmeleri, Ocak 2018’de Ada genelinde seçimler yapılacağı vurgusuyla aktardı.

Haberi “Bütün Kıbrıs Sandık Başına… Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler Şimdi Seçimleriyle Meşgul… UBP-CTP Zıtlaşması İşgal Bölgelerine Erken ‘Seçim’ Getiriyor” başlığıyla aktaran gazete Rum tarafında başkanlık seçimleri yapılacağı,  KKTC’de de erken genel seçimlere doğru gidildiği için Ocak ayında Ada’nın iki tarafında iki farklı ve ayrı seçim yapılacağını yazdı.

Gazete Kıbrıs sorununun şu andan itibaren Mart ayına kadar  bir kenarda kalacağı ve sadece seçim kampanyası maksatlı tartışılacağı yorumunu yaptı, erken seçimlerle ilgili KKTC’de yaşanan tartışmaların satırbaşlarını aktardı. 

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