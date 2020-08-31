Bütün kurallar ayaklar altında! Çıplaklar kampı salgının yeni merkezi ol
2020 yılını kabus gibi yaşatan koronavirüs salgını dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Birinci dalgası kontrol altına alınamamışken ölümcül salgının ikinci dalgası büyük endişe yarattı. Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki pek çok ülkede ikinci virüs dalgası paniği yaşanıyor.
Fransa'da eş değiştirme partileriyle ünlü çıplaklar kampı Cap d'Agde'de koronavirüs vakalarında patlama yaşanırken, yetkililer ikinci dalga konusunda uyarı üstüne uyarıda bulunuyor.
31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:14
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