2020 yılını kabus gibi yaşatan koronavirüs salgını dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Birinci dalgası kontrol altına alınamamışken ölümcül salgının ikinci dalgası büyük endişe yarattı. Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki pek çok ülkede ikinci virüs dalgası paniği yaşanıyor.