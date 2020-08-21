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Bütün Netflix’i bir saniyede indirebilecek kadar hızlı internet bağlantısı sağlandı

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Bütün Netflix’i bir saniyede indirebilecek kadar hızlı internet bağlantısı sağlandı
Bütün Netflix’i bir saniyede indirebilecek kadar hızlı internet bağlantısı sağlandı

University College London’daki araştırmacılar şimdiye kadarki en hızlı internet bağlantısına ulaşıldığını duyurudu.

Araştırma ekibi saniyede 178 terabit hızla veri aktarmayı başardı. Bu, dünyada şu anda kullanılan herhangi bir sistemin kapasitenin iki katı.

Araştırmacıların bu hıza ulaşması normalde optik fiberde kullanılandan çok daha geniş aralıkta renk kullanmaları sayesinde mümkün oldu. Farklı amplifikatör teknolojilerini birleştirerek verileri aktaran ışığın özelliklerini en iyi şekilde kullanabildiler.

Ancak bu başarı şimdilik kavramın mümkün olduğunu kanıtlama düzeyinde kaldı. Diğer bir deyişler evlerindeki internet kullanıcılarının yakın zamanda bu seviyelere erişmesi mümkün değil.

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