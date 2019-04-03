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Bütün uçak onun: Litvanya'dan İtalya'ya tek başına uçtu

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Litvanyalı bir adam, 188 kişilik yolcu uçağında İtalya'ya yolculuk yapan tek kişi oldu. Uçakta sadece pilotlar ve kabin görevlileri vardı.
Bütün uçak onun: Litvanya'dan İtalya'ya tek başına uçtu

Bir kayak tatili için 16 Mart'ta Litvanya'nın başkenti Vilnius'tan İtalya'nın kuzeyinde yer alan Bergamo kentine gitmek için yola çıkan Skirmantas Strimaitis, 188 kişilik Boeing 737-800 tipi uçakta tek başına uçtu. 

 

Strimaitis dışında uçakta sadece iki pilot ve beş kabin görevlisi vardı. 

Strimaitis iki saatten fazla süren yolculuğu, ‘hayatta bir kez yaşanabilecek bir deneyim' olarak niteledi. 

Novaturas seyahat şirketi, uçağın İtalya'daki bir grubu Litvanya'ya geri getirmek için uçtuğunu ve boş dönmemek için tek yön bilet sattıklarını belirtti. Strimaitis, bilet alan tek yolcu oldu.

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