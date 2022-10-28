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Bütün ülkede endişeli bekleyiş sürüyor: Baba Vanga’nın kehaneti gerçek olacak mı?

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"Balkanlar'ın Nostradamus'u" lakabıyla anılan Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2022 ile ilgili bir kehaneti dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde endişeyle bekleniyor.
Bütün ülkede endişeli bekleyiş sürüyor: Baba Vanga’nın kehaneti gerçek olacak mı?

Bulgaristan’da dünyaya geldikten sonra genç yaşta görme yetisini kaybeden fakat kehanetleriyle uluslararası kamuoyu tarafından “Balkanlar’ın Nostradamus’u” lakabını alan Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri tartışılmaya devam ediliyor.

Bütün dünyanın yakından tanıdığı Baba Vanga’nın özellikle 2022 için yaptığı bir öngörü Hindistan’da büyük bir endişeyle bekleniyor. 1.39 milyar kişinin yaşadığı Hindistan’da Baba Vanga’nın 2022 için yaptığı kehanet merak ve korkuyla bekleniyor. 2022 yılının bitmesine yaklaşık 2 ay kalırken, Baba Vanga’nın kehanetinin gerçek olmaması için endişeli bir bekleyiş sürüyor.

1996 yılında yaşamını yitiren Baba Vanga’nın o dönemde yaptığı açıklamalar uzmanlar tarafından yorumlanarak her yıl açıklanıyordu. Bu yıl için birçok tahminde bulunan Baba Vanga’nın kehanetlerinden biri ise Hindistan ile ilgili olanıydı. Eğer bu kehanet gerçekleşirse Hindistan halkını zor günler bekliyor.

Baba Vanga, 2022 yılı için Hindistan’da çekirge istilası yaşanacağını ve bunların mahsullere zarar vereceğini iddia etmişti. Hindistan’da açlık ve yoksulluğun yayılacağını öngören Baba Vanga’nın iddiasına Hint medyası geniş yer ayırdı.

Baba Vanga daha önce Avustralya ve Asya ülkelerinde sel felaketi olacağını bilmişti.

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