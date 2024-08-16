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‘Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi’ Aralık 2025’te tamamlanacak

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KKTC Maliye Bakanlığı, Türkiye ile yürüttüğü Mali Bilişim altyapısı ve Kamu Mali Yönetim Sistemi çalışmalarını Eylem Planı'na bağladı
‘Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi’ Aralık 2025’te tamamlanacak

Üç gün boyunca Maliye Bakanlığı’nda çalışma yapan, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK yetkilileri Eylem Planı çerçevesinde Maliye Bakanlığı yetkilileri, KKTC Merkez Bankası yetkilileri, Bilgi İşlem Merkezi ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile toplantılar gerçekleştirildi.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar gözden geçirildi ve sistemin tam anlamıyla hizmete girmesi için takvim oluşturuldu.

Bu takvime göre Aralık 2024’de seçilecek bir Kamu Harcama Birimi ile Pilot ortam uygulanmasına başlanacak ve 2025 Aralık ayında tüm sistem hazır hale gelerek Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi için gerekli otomasyon tamamlanacak.

Buradaki amaç, Maliye Bakanlığı hizmetlerinde ve iş süreçlerinde bilgi teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmayı sağlamak olacak.

Berova

Toplantının ilk gününe başkanlık eden Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova buradaki konuşmasında, Kamu Mali Bilişim Sistemi’nin geliştirilmesi ile birlikte vergide adalet ve vergi kayıplarının minimalize edilebileceğini ve böylelikle kamu yatırımları için Mali Kaynağının artacağını,  bürokratik işlemlerin azalması ile mükelleflerin çok kolay bir şekilde işlemlerini yapabileceğini ve denetimin etkin ve fiili bir şekilde yapılacağını söyledi.

Bakan Berova, konuyu Ekim 2023’te Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü, Bakanın hassasiyetle konuya eğilmesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı,  Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK tarafından çalışmalara başlandığını söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, hızlı bir şekilde sürecin ilerlemesi için irade koyan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e teşekkür ederek, gelen heyete çalışmalarında başarılar diledi.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi’nin hayat bulacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

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