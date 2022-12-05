  • BIST 4.985,09
  • Altın 1073.893
  • Dolar 18.6358
  • Euro 19.6856
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

“Buy Knowledge Day” Etkinliği Kapsamında İndirim Şöleni Yaşanıyor

» »
Yakın Doğu Üniversitesi’nin dijital eğitim platformu E-Study Box’tan “Buy Knowledge Day” etkinliği kapsamında 2 binden fazla eğitim içeriğinde 9 Aralık’a kadar yüzde 90 indirim!
“Buy Knowledge Day” Etkinliği Kapsamında İndirim Şöleni Yaşanıyor

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dijital eğitim platformu E-Study Box’tan “Buy Knowledge Day” etkinliği kapsamında 2 binden fazla eğitim içeriğinde 9 Aralık’a kadar yüzde 90 indirim!

Günümüzde eğitim yaşam boyu devam eden bir süreç. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan dijital eğitim platformları da, kendi mesleklerinde ya da farklı ilgi alanlarına kendilerini geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak isteyen insanların vazgeçilmezi haline geliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 45 yıla uzanan köklü eğitim geleneğinden güç alarak büyüyen dijital eğitim platformu E-Study Box da pek çok alandan zengin içerikleriyle, yeni nesil öğrenme serüveninde kullanıcılarına rehberlik ediyor.

İstediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişim sağlayabileceğiniz 2000’den fazla eğitim içeriği ile E-Study Box; akademik gelişimin yanı sıra, sanat, sağlık, çocuk, ebeveyn, evcil hayvan bakımı, gastronomi ve Kıbrıs kültürüne yönelik eğitimleri farklı dil seçenekleri ile kullanıcıları ile buluşturuyor.

E-Study Box’tan 2 binin üzerinde eğitim içeriğine yüzde 90 indirimle erişim imkanı!

Akademik ve güvenilir kadrosuyla büyük bir içerik zenginliğine sahip olan E-Study Box, başlattığı “Buy Knowledge Day” kampanyası ile bütün eğitim içeriklerini yüzde 90 indirimle kullanıcılarıyla buluşturmaya başladı. Kampanyadan yararlanmak için https://www.e-studybox.com/ adresinden kayıt yaptırmak yeerli.

E-Study Box’ın eğitimler sonrasında verdiği katılım belgeleri veya sertifikalar ise öğrenciler ve profesyoneller için kişisel gelişimlerine yaptığı katkının yanında özgeçmişlerini güçlendirme ve vize başvurularında avantaj da sağlıyor.

En çok talep gören eğitimler

E-Study Box’ta en çok rağbet gören eğitimler arasında sınava hazırlık ve dil eğitimleri yer alıyor. Popüler oldukları gibi kendisini geliştirmek isteyen herkesin ilgisini çekebilecek diğer eğitimler arasında ise  zaman yönetimi, öfke yönetimi, photoshop eğitimi, yoga ve meditasyon, gelişim psikolojisi, drone eğitimi, makyaj teknikleri, eğitimde yeni teknolojiler, anne baba eğitimi, etkili iletişim ve beden  dili gibi eğitimler yer alıyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Diş Hekimliği Öğrencileri, IADS 69. Yarıyıl Kongresi’nde KKTC’de Buluşacak!30 Kasım 2022 Çarşamba 16:40
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlıklı yaşam dergisi “Yakın Sağlık”ın 16’ncı sayısı yayımlandı...28 Kasım 2022 Pazartesi 17:10
  • Evsel atıklar, tarımdan sağlığa kadar pek çok alanda fayda sağlayan ürünlere dönüşebiliyor!27 Kasım 2022 Pazar 15:29
  • Gülhan Tekin, YDÜ' nün düzenlediği “9. Uluslararası Medya Çalıştayı”na katıldı26 Kasım 2022 Cumartesi 14:00
  • Yakın Doğu Koleji’nin öğrencileri, yüzme yarışlarında KKTC’yi temsil edecek!25 Kasım 2022 Cuma 14:44
  • Yapay Zeka ve Sanat Sergisi”, YDÜ  İnovasyon Merkezi’nde açıldı24 Kasım 2022 Perşembe 14:38
  • Ödüllü Sergi Yakın Doğu Üniversitesi'nde23 Kasım 2022 Çarşamba 14:09
  • Yakın Doğu Üniversitesi’ne 40’ıncı Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde araştırma ödülü verildi22 Kasım 2022 Salı 18:20
  • Yakın Doğu Oluşumu'na bağlı yaşlı bakım merkezi sayısı 3’e çıktı22 Kasım 2022 Salı 16:24
  • “I. Uluslararası Çoklu Fotoğraf Yarışması FOTOMAN 2022” sergisi YDÜ'de Açılıyor20 Kasım 2022 Pazar 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti